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Manisa'da Karadeniz rüzgarı esti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Anadolu kültürünün tüm renklerini konserlerinde sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu, bu kez Karadeniz Bölgesi'nin sevilen türkülerini seslendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Korosu tarafından Karadeniz Bölgesi'nin sevilen türküleri seslendirildi. Manisalıların beğeniyle izlediği konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan da takip etti.

Sener Akıncı şefliğindeki koro ilk olarak Karadeniz Bölgesi'nin sevilen türkülerinden "Sen Bu Yaylaları Yaylamazssun'u seslendirdi. Ardından "Maçka Yolları Taşlı", "Hemşin Yaylaları", "Tabanca Sapını", "Suda Pişmiş Mısırı", "Hekimoğlu" ve "Çarşambayı Sel Aldı" gibi Karadeniz insanının coşkun duygularını hissettiren türküleri de seslendiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde, kimi zaman hüzünlü Karadeniz ezgileriyle duygulanan Manisalılar, kimi zamanda hareketli türkülerle de keyifli anlar yaşadı. Karadeniz bölgesinin yöresel sazları tulum ve kemençe eşliğinde söylenen türkülere hep bir ağızdan eşlik eden Manisalılar, Karadeniz ezgilerine kendilerini bırakarak hep birlikte horon teptiler. Yaklaşık iki saat süren konserde Manisalılar koro ve solo olarak seslendirilen türkülerle adeta müzik ziyafeti yaşadı.

Konserin sonunda sahneye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, koro ve orkestrayı performansları nedeniyle tebrik ederek koro şefi Sener Akıncı'ya çiçek takdim etti. Düzenlenen konserde emeği geçenleri tebrik eden Genç, "Seslendirilen birbirinden güzel parçalarla adeta Karadeniz'in hırçın dalgalarına, sarp yaylarına gittik. Bu gece Türk Halk Müziği Koromuz, Karadeniz ezgileriyle yüreğimize dokundular. Anadolu kültürünün tüm renkleriyle Manisalıları buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güzel geçeninin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

(AY-Y)



28.01.2017 16:50:45 TSI

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