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Van'da 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi



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VAN (İHA) - Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir TIR'ın dorsesinde 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında da kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van merkezde bir TIR'ın dorsesinde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan sokulduğu tespit edilen 571 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

(EKİP-ŞAK-Y)



28.01.2017 16:53:42 TSI

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