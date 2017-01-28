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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık,

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık,
- "Parlamenter sistem artık iflas etmiştir"

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Mevcut parlamenter sistem artık iflas etmiştir. Bu iflasın sebebi Cumhuriyet Halk Partisinin zihniyetidir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya'daki Kadın Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri ile bir araya geldi. Burada STK temsilcilerinin başkanlık sistemi ve anayasa değişikliği paketi ile ilgili sorularını cevapladı. AK Parti Malatya Kadın kolları tarafından organize edilen program Kernek Şelale Cafe' de gerçekleşti. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, STK'ların toplumun ortak bakış ortak duyarlılık ortak karakteri üzerine bir araya gelip toplumsal sorumlulukların gönüllü olarak üstlenildiği kişiler olduğunu söyledi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise zaman zaman anket çalışmaları ile şehrin nabzını tuttuklarını belirterek, "Anketlerle halkın genelden beklentisi nedir. Şehir için yapmış olduğu öncelikli yatırımlar nelerdir. Bunları ölçmeye çalışıyoruz. Sizlerle de böyle bir araya geldiğimiz zaman yine sizlerin önerileri bizim için gerçekten önemli son dönemlerde kadın STK'larımızın güçlenmesinde ayrı bir anlam ifade ediyor" diye konuştu. Toplumun en nemli dinamiklerinden birinin STK'lar olduğunu kaydeden AK Parti Malatya il Başkanı Hakan Kahtalı da, "STK'lar hiçbir yere bağımlı olmayan ülkenin gelişimine dönüşümüne öncülük edebilecek en büyük takviye sunabilecek topluluklar bunlar. Bunların tamamı gönüllülüğe dayalı işler. Bu anlamda şehrimizde hizmet veren katkı sunan kıymetli STK'larımız var" ifadelerini kullandı. Yeni bir Türkiye inşası için ihtiyaçlarımız var diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bunun en önemli gereksinimlerinden bir tanesi anayasada yapılacak değişiklik olduğunu belirtti. Çalık, "Biz bu değişiklik için anaysa değişikliği için sizin sorunlarınızı cevaplamak için bugün buradayız. Referandum çalışmalarına genel merkezimizin açıklamasıyla başlayacak. Bugün kadın STK'larımızla bir araya gelmişken anayasada yapılan değişikliğin neden yapıldığını niçin yapıldığını ülkemizin neden buna ihtiyaç duyduğunu sizlerle paylaşacağız. Mevcut parlamenter sistem artık iflas etmiştir. Bu iflasın sebebi Cumhuriyet Halk Partisinin zihniyetiydi. Ne zaman bu patlak verdi. 2007 yılında cumhurbaşkanını seçmek istediğimizde bir hukuk garabeti ortaya çıkararak 367 krizini Türkiye'nin gündemine koyan zihniyet parlamenter sistemin altına dinamiti koymuştur. Cumhurbaşkanını seçtirmeyen zihniyet halktan ret cevabını aldı. Eğer siz parlamentoya cumhurbaşkanını seçtirmiyorsanız cumhurbaşkanını biz kendimiz seçeriz. Araya herhangi bir aracı kurum koymayız. Milletimiz kendi iradesini direk sandığa yansıttı. Cumhurbaşkanını kendisi seçti. Ve o gün yarım kalan bir hesap vardı. Milletimiz hiçbir hesabı yarım bırakmaz. Yarım kalan hesabı meclisten geçen Anayasa değişikliği paketi ile birlikte referandumda bu hesabı görecek. Hesap görmesinden hiçbir siyasi parti korkmamalı. CHP'nin arkasına takıldığı HDP bugün PKK'nın meclisteki izdüşümüdür. Hayırcı cephenin kimler olduğunu hepimizin çok iyi görmesi gerekir. Evet diyen kesimin milli ve yerli duruşunu bütün vatandaşlarımızın çok iyi görmesi gerekir" diye konuştu.
(YA-SD-Y)

28.01.2017 16:59:13 TSI
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