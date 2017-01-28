YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Umre ödüllü siyer sınavına yoğun ilgi

Umre ödüllü siyer sınavına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Cuma Sarı

ŞANLIURFA (İHA) - Peygamber Sevdalıları Platformunca düzenlenecek umre ödüllü siyer sınavına Siverek ilçesinde 1228 kişinin başvurduğu bildirildi.

Genel merkezi Diyarbakır'da bulunan ve düzenlemiş olduğu kutlu doğum etkinlikleri bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu, 29 Ocak 2017 saat 10.30'da Türkiye geneli umre ödüllü siyer sınavı düzenleyecek. Peygamber Sevdalıları Siverek Koordinatörü Hüseyin Şeker, sınavın Siverek'teki 2 ayrı okulda düzenleneceği belirterek dereceye girenlere umre ödülünün yanı sıra 1001 ödül verileceğini söyledi. Sınava 1228 kişinin başvuru yaptığını ifade eden Şeker, "İnşallah pazar günü siyer sınavını düzenleyeceğiz. Siyer sınavını iki okulda yapacağımız için bayanlar için Yusuf Sami kız imam hatip lisesini, erkekler için ise Osman Esat Efendi İmam Hatip ortaokulunu tahsis ettik. Saat 10.30 da başlayacak olan sınav yaklaşık 2 saat sürecek. İnşallah geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarı bekliyoruz. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyoruz" diye konuştu.

(CS-SD-Y)



28.01.2017 17:01:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER