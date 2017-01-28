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GTO Emitt FuarınıGaziantep lezzetleri ile buluşturdu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Gaziantep tatlarının sunulduğu bir kokteyl verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret Odası ve TÜRSAB Gaziantep işbirliğinde hazırlanan Gaziantep standında verilen kokteylde birbirinden özel Gaziantep lezzetleri fuar katılımcı ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. GTO'nun, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan "Şimdi Gaziantep'e Gitme Zamanı" kampanyasına her platformda destek vermeye çalıştıklarını belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, "Gaziantepliler her yerde el ele kent için çalışıyor" dedi. Hıdıroğlu, "Emitt Fuarında Belediyemiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, TÜRSAB Gaziantep şehrimizin tanıtımı için el ele verdik. Gaziantep standında şehrimizin kültür ve turizm değerlerini sergiledik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin konuşmacı olarak katıldığı "Özgünlükleri ile markalaşan şehirler" panelinde Gaziantep'in gastronomi,tarih, kültür, turizm, üretim ve ticarette taşıdığı özgün değerlerini anlattı. Biz de ziyaretçi ve katılımcılara Gaziantep lezzetlerini sunduk" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ise GTO tarafından hazırlanan Güneşin ve Ateşin Tadı yemek kitabında yer alan tatların sunulduğu kokteylin dünyanın dört bir yanından katılımcının yer aldığı fuarda büyük ilgi ve beğeni topladığını belirtti.

Emitt Fuarı Gaziantep Tatları Kokteyline GTO Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanının yanı sıra, GTO Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Sayman Üye Sami Akay, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Özgüler, Murat Karakaş, Mustafa Zor ve Genel Sekreter Vekili Figen Çeliktürk de katılarak Gaziantep gastronomi kültürü ile ilgili davetlileri bilgilendirdi.

(KU-SD-Y)



28.01.2017 17:08:53 TSI

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