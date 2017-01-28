YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pamuk geçidinde kar yağışı ve tipi

Pamuk geçidinde kar yağışı ve tipi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Ercan Tunç

Kamera : Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır-Doğubayazıt karayolu Pamuk Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri Iğdır Doğubayazıt arasında kar temizleme çalışmalarına başladı. Murat Gökü isimli TIR şoförü, Nahçıvan tarafından geldiğini ve yolların kar nedeni ile çok kötü olduğu dile getirdi. Gökü, "Yolların durumu kardan dolayı çok kötü ve göz gözü görmüyor. Mecburen gidiyoruz ve buraya kadar yollarda hiçbir çalışma yok. Doğubayazıt üzerinden Mersin'e gideceğim ve yolun durumunu bilmediğim için mecbur burada durdum zincir takıp gide bildiğim yere kadar gideceğim" dedi.

Ekiplerin aralıksız yaptığı çalışmalar sonucu Iğdır-Doğubayazıt kara yolu şuan için ulaşıma açık olduğu görüldü.

(ET-ŞAK-Y)



28.01.2017 17:11:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER