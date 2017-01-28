YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kayda'dan sanayi esnafına geçmiş olsun ziyareti

Başkan Kayda'dan sanayi esnafına geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, eski sanayi sitesinde meydana gelen patlamada yaralanan Ali Eşme, İbrahim Akkurt ve Oğuzhan Çerçi'nin çalıştıkları işyerini ziyaret ederek, patlama ile ilgili bilgi alıp, esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Patlama sonucunda yaralanan Ali Eşme, İbrahim Akkurt ve Oğuzhan Çerçi'nin hastanede tedavi altına alındıklarını ve durumlarını yakından takip ettiğini belirten Başkan Zeki Kayda, "İşyerinde meydana gelen patlamada yaralanan esnaflarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve esnaf arkadaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçimlerini alın teriyle kazanan Eşme, Akkurt ve Çerçi'ye Belediye Başkanı olarak maddi ve manevi anlamda her türlü desteği sağlayacağım. Yaralı arkadaşlarımıza, ailelerine ve esnaflarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

(BA-AY-Y)



28.01.2017 17:12:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER