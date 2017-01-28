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MEMGE kursu sona erdi

- Eğitim alan 78 kursiyere belgeleri verildi



(Fotoğraflı)



Kenan Akyüz

SAMSUN (İHA) - Genç İstihdamı Destekleme projesi kapsamında Avrupa Birliği destekli olarak İlkadım Belediyesi, Lokantacılar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile aşçılık, pastacılık-tatlıcılık, pidecilik ve servis elemanı yetiştirme kursunun kapanış töreni yapıldı.

Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE) projesi kapsamında açılın aşçılık kursunda; 21, pastacılık-tatlıcılık kursunda 22, pidecilik kursunda 15 ve servis elemanlığı kursunda da 20 olmak üzere toplam 78 kursiyer eğitim aldı. Yaklaşık 1 yıldır devam eden MEMGE kursunun kapanış ve sertifika programı, Samsun İl Müftülüğü Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşti. Programa, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Hasan Basri Kurt, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı (SESOB) Hacı Eyüp Güler, Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, esnaflar, kurum yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Programın sunuculuğunu İsmail Balcı yaptı.



Başkan Tok: "Bazı gençlerimiz kendi işyerini açacak"

MEMGE projesinin kendisi için çok fazla önem taşıdığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Çünkü işsizliğe bir nebze olsun çare olabilmişsek, gençlerimize meslek sahibi olmaları noktasında bir adım atabilmişsek en mutluluk duyduğumuz işlerden birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu projeyle İnşallah bu gençlerimiz istihdam sorunu çekmeyecek. Bazı gençlerimiz kendi iş yerrini açacak. İlkadım Belediyesi olarak bu kursumuzun devam etmesini istiyoruz. İşsizlik var deniyor ama diğer taraftan eleman arayan iş yeri sahipleri var. Biz bu dengeyi sağlamak için bu kursu tekrar açmayı düşünüyoruz" dedi.



Vali Şahin: "Hepsi et pişiriyor, bazıları o ete gönlünü katıyor"

İnsanı eğiten ve insana yatırım yapan bu tarz çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, "Eğer biz kendimizi yetiştirirsek mesafe alırız. Yoksa başkalarının emrine girer çalışırız. Siz istediğiniz kadar fazla para harcayarak oteller yapın, orada yiyecek içecek anlamında iyi bir sunum yapılmıyorsa bakıyorsunuz müşteriler kaçıyor. Ayrıca bazı lokantalara gittiğiniz zaman gözünüz belli şahısları arar. Çünkü o sizi alıştırmıştır oraya. Sizi alıştıran bir kuaföre gittiğinizde berberi bulamadığınızda bir daha oraya gitmezsiniz. İnsanlar bazı konularda bazı işlere alışıyor. Bu kursun önemli bir yanı var. Sizin ürettikleriniz insanın vücuduna girmesi. Bu noktada sizin gösterdiğiniz hassasiyet üst noktada olmalı. Eğer yemeğinize özen gösteriyorsanız yemek lezzetli oluyor. Hepsi et pişiriyor bazıları o ete gönlünü katıyorsa lezzet de otomatik olarak geliyor. Yoksa tatsız oluyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program kokteylle sona erdi.

(KASLH-Y)



28.01.2017 17:42:21 TSI

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