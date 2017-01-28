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Salihli Belediyespor, 3 puanı 3 golle aldı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Demirci Belediyespor'u 3-1 yendi.

Manisa Süper Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 12'inci haftasında Demirci Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçta, yeşil-beyazlı ekip, rakibini 3-1 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada Salihli Blediyespor'u galibiyete taşıyan golleri penaltıdan Harun olmak üzere Gökçe ve Okan atarken, Demirci Belediyespor'un tek golünü ise Çağdaş attı.

Salihli Belediyespor bu galibiyet ile grupta puanını 30'a çıkardı.

(BA-AY-Y)



28.01.2017 17:42:48 TSI

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