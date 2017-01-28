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Salihli MYO'da eğitim semineri verildi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Bölüm Başkanlığı tarafından "Proje Hazırlama Teknikleri" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Proje Uzmanı Bahadır Başkonuş tarafından akademik personele uygulamalı olarak verilen 16 saatlik eğitim semineri ilgi ile takip edildi. AB ve Kalkınma Ajansı için proje hazırlama örnekleri üzerinde çalışmalar yapıldı. Eğitim seminerinin sonunda Dış Ticaret Bölüm Başkanı Doç.Dr.Hatice Yurtsever tarafından Bahadır Başkonuş'a teşekkür belgesi takdim edildi.

(BA-AY-Y)



28.01.2017 17:44:23 TSI

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