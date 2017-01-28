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ALTİD, EMİTT'de tanıtım çalışmalarına devam ediyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:43
ALTİD, EMİTT'de tanıtım çalışmalarına devam ediyor
ALTİD, EMİTT'de tanıtım çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin (ALTİD) 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtım çalışmaları devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın (THY) kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen 21. EMITT fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam ediyor. ALTİD kurmuş olduğu 63 metrekarelik stantla Alanyla'nın tanıtım çalışmalarına devam ediyor.

Misket: "Vizesiz ülkeye talep var"
Türk tatilcilerin özellikle vize istemeyen ülkelere yönelik son yıllarda yüksek talep gösterdiğini söyleyen Alanya merkezli Pasotatil Genel Müdürü Engin Misket, "Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Sırbistan gibi Balkan turlarına dahil ettiğimiz ülkelere 3-15 gün arasında talep alıyoruz. Türk atalarının bir dönem boy gösterdiği coğrafyalar yerli tatilcilerimizin ilgisini çekiyor. Bu ülkelerin ekonomik olması, ulaşım maliyetlerinin uygunluğu ve vize istememesi taleplerin yüksek olmasındaki diğer sebepler olarak öne çıkıyor. Balkan turları popülaritesini giderek arttırıyor" dedi.

Yüksel: "Kültür turlarına geliyorlar"
Dünyanın en kapsamlı 5'inci turizm fuarı olarak gösterilen EMITT'de alternatif turizm pazarları temsilcileriyle görüşme imkanı bulduklarını söyleyen bir başka Alanya merkezli firma Tourmania Genel Müdürü İbrahim Yüksel de "Burada tur operatörleriyle anlaşmalar yaptık. Ülkemizin Rusya ve Avrupa ülkeleri dışında alternatif turizm pazarlarına ihtiyacı var. Bu doğrultuda fuar katılımcılarından Hindistan, Çin, Pakistan, Bangladeş, Filipinler, Singapur, Tayland, Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan temsilcileriyle faydalı görüşmeler yaptık. Türkiye'ye operasyon yapmak istiyorlar. Bu ülkelerden gelen tatilcilerin büyük kısmı deniz, kum ve güneş üçlemesiyle ilgilenmiyor. İlgi alanlarında kültür turları ve tarihi alanlar var. Yüksek sezon yerine bahar aylarında ülkemizde olmayı tercih ettikleri için sezonun uzun sürmesine katkı sağlayacak bir misafir potansiyeli olarak dikkat çekiyorlar" diye konuştu.
(SÇ-SÇ-Y)

28.01.2017 17:47:44 TSI
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