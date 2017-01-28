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Tendürek Dağı yolu kapandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:47
Tendürek Dağı yolu kapandı
Tendürek Dağı yolu kapandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bülent İba
Kamera : Bülent İba
AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı Geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken,yüzlerce araç yolda kaldı.
Hava sıcaklığının gün içinde -25 dereceye ulaştığı Tendürek Dağı geçidinde yoğun şekilde yağan kar yağışı ve oluşan tipi nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yollarda kalan araçların içindeki sürücüler ve yolcularda donma tehlikesi yaşıyor. Doğubayazıt'tan Van istikametine ve Van'dan Doğubayazıt'a gelmek isteyen çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu araçlar Somkaya köyü yakınlarında yolda kalarak daha fazla ilerleyemedi. 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı bugün tipiye dönerek yolu trafiğe kapattı. Karayolları ekiplerinin açtığı yol kısa sürede tipinin etkisiyle yine ulaşıma kapandı. TIR şoförlerinden Mükremin Yılmaz, 2 gün boyunca beklediklerini belirterek, "Şu an yollar kapalı 2 gündür bekliyoruz. Tuzlama yetersiz Tendürek Geçidi ve İpekyolu kapalı .Bizde halen bekliyoruz" dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Diyadin ilçeleri arasında bulunan İpek Geçidinde de yoğun buzlanma ve tipi nedeniyle TIR'lar ilerleyemedi. İpek Geçidini geçmek isteyen çok sayıda TIR ilerleyemeyince Doğubayazıt'a geri dönmek zorunda kaldı.
(Bİ-ŞAK-Y)

28.01.2017 17:51:09 TSI
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