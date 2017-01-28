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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Kaymakam Çorumluoğlu'dan esnaflara ziyaret

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:52
Kaymakam Çorumluoğlu'dan esnaflara ziyaret
Kaymakam Çorumluoğlu'dan esnaflara ziyaret

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası (MESO) Başkanı Bahattin Akyüz ve yönetimini ziyaret etti.
MESO Başkanı Bahattin Akyüz, Kaymakam Çorumluoğlu'nun esnaflıktan geldiğini belirterek, Ahi kültürünün kurucusu Ahi Evran'ın portresini hediye etti. Ziyarette konuşan Akyüz, "Esnafımızın sorunlarıyla yakinen ilgilendiğinizi biliyoruz. Bundan dolayı esnaf teşkilatı adına size teşekkür ediyorum. Esnafın sorunları çözmek için işin içine de devleti de katarak toplantılar yapıyoruz. Şehzadeler ve Yunusemre Belediye başkanlarının katkılarıyla yaptık" dedi.
Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ise kendisinin bir esnaf çocuğu olduğunu ifade ederek, "Okulumun bir kısmı esnaflığın içinde geçti. Burada da mümkün olduğu kadar esnaflarımızın sorunlarını, dertlerini dinlemeye çalışıyorum. Yolda gördüğümüz esnafla hasbıhal etmeye çalışıyoruz. 3 seneyi aşkın bir süredir bütün birimlerimizi oluşturduk. Fonksiyonel olarak Akhisar kaymakamlığı bugün ne yapıyorsa Şehzadeler Kaymakamlığı da aynısını yapıyor. Esnafımızın lehine ne gerekiyorsa yapacağız. Esnafın dertlerinin, sorunlarının dinlenmesi anlamında yapılan toplantılar önemlidir" diye konuştu.
(AY-Y)

28.01.2017 17:57:16 TSI
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