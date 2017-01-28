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Tatvan'da karla mücadele devam ediyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 18:23
Tatvan'da karla mücadele devam ediyor
Tatvan'da karla mücadele devam ediyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Hakan Okay
Kamera : Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı vatandaşların sıkıntı yaşamaması için Tatvan Belediyesi karla mücadele çalışması başlattı.
Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Tatvan'da bir yandan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına devam ederken, diğer yandan ise kapanan yolların açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği ilçede ev ve arabalar karın altında kayboldu. Tipi ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. İlçede etkili olan kar yağışından dolayı kar temizleme çalışması başlattıklarını kaydeden Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Abdulbaki Menteş, gece başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
Karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Menteş, "Sabah saat 04:00'da ana arterleri açmaya başladık. Yaklaşık 23 iş makinası ve 100'e yakın personelle çalışmaları aralıksız sürdürdük. Sabah saat 07:00 civarında ana arterlerde hiçbir sıkıntımız kalmadı. Ardından ara cadde ve sokaklarda çalışmalar başlatıldı ve saat 09:00 gibi ilçe merkezindeki tüm mahalle yolları açtırılmış oldu. Şuan ekiplerimiz çalışıyor ve kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Malum bölgede kar yağışı ve kış şartları çok ağır geçiyor. Yoğun kar yağışı ve tipi çalışmalarımızı engellese de sağolsun arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Çok şükür şuan itibarıyla hiçbir sıkıntımız yok" dedi.
Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre, kar yağışı devam edecek.
(HO-ŞAK-Y)

28.01.2017 18:28:39 TSI
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