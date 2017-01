YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Milletvekili Özbakır "Bizim insanımız kötü insanı seçmez"

Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, muhalefetin yeni anayasa değişikliği ile ilgili 'rejim değişiyor, diktatörlük geliyor' şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Özbakır "Cumhurbaşkanını halk seçecek. Beğenmezse bir daha seçmeyecek. İki dönem ve en fazla 10 yıl görev yapacak. Bunun neresi diktatörlük" dedi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından 2017 yılı Ocak ayı İlçe Divan Kurulu toplantısı Gülüç Büyük Anadolu Otel'de düzenlendi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Kemal Karaca'nın Divan Başkanlığı'nı yaptığı toplantıya AK Parti Zonguldak milletvekili Hüseyin Özbakır, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, partisinin eski ilçe başkanları ve kademe başkanları ile bazı partililer katıldı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, teşkilat olarak her seçime olduğu gibi anayasa değişikliğini öngören referandum da hazır olduklarını ve çalışmalara başladıklarını söyledi. Çakır, hedeflerinin referandumda Türkiye ortalamasının üzerinde bir sonuç beklediklerini ifade etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, yeni anaysa değişikliği ile Türkiye'nin yoluna daha hızlı adımlarla devam edeceğini belirterek, referandumda evet çıkması için var güçleri ile çalacaklarını belirtti.

AK Parti Kdz. Ereğli kurucu İlçe Başkanı Muhammet Köse'de bu referandumun daha önceki tüm seçimlerden daha önemli olduğunu belirterek, milletin oylamada Türkiye'nin daha ileriye gitmesine yada mevcut yerinde kalmasına karar vereceğini anlattı.

Seçmenlerin kendilerine yönelik olarak 'Seçimden seçime geliyorsunuz' şeklindeki eleştirilerine yanıt veren AK Parti Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ise meclisteki yoğun çalışmalardan dolayı seçim bölgesine gelemediklerini anlattı. Özbakır, "Bazı gittiğim yerlerde bize 'Seçim zamanı geliyorsunuz' diye söylüyorlar. Referandum zamanında geliyorsunuz, onun dışında gelmiyorsunuz. Geçenlerde ben bir caddede dolaştım. O zaman seçim falanda yoktu, onlarında hoşuna gitti. Onlara şunu anlattım; "meclisin çalıştığı dönemlerde bizlerin sizin yanınıza gelme şansımız yok". Sebebi de o meclisin çalışabilmesi için bizim 184 kişi en az orada olmamız lazım. Muhalefet 134 kişi, 4'e ayrılıyorlar, onlara 34 kişi yetiyor. 30 kişi habire orada kalıyor. Eleştirme, yoklama başka bir şey yaptıkları yok. Onlar sizin yanınıza gelebilirler. Onlar, oraya da gelmiyorlar. Bizim gelme şansımız az, bunu lütfen anlayın. Gelip te sizinle konuşacak vakit yok. Ama siz bize her zaman ulaşıyorsunuz. Telefonlarımız her zaman açık. Daha bu gece 12'de Alaplı'nın köyünden bir bayan aradı beni, hastası vardı. Onunla ilgilendim. Tabi siz bunları göremiyorsunuz. O nedenle ben 'Sadece seçim zamanlarında geliyorsunuz' lafını ben sevmiyorum" dedi.

"HDP ile CHP iş birliği halinde karşı çıkıyor"

Yeni anayasa değişikliğini öngören maddelerin mecliste görüşülmesi sırasında HDP ile CHP'nin iş birliği halinde karşı çıktığını ifade eden Özbakır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ise teşekkür etti. Özbakır, ''Aralık ayında yoğun geçen bütçe çalışmalarının ardından Anayasa değişikliği teklifi geldi. MHP Genel başkanına teşekkür ediyorum. Gerçekten yanımızda durdu. HDP ile CHP iş birliği halinde bu olaya hep karşı çıktı. Muhalefetin bizi eleştirdiği en büyük konu "Rejim değişiyor, diktatörlük geliyor." Ülkemizin düşmanları içerden ve dışardan ülkemizi batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunu kesinlikle başaramayacaklar. Bu tasarıyı biz MHP ile birlikte hazırladık. Burada yasama ve yürütmeyi ayırıp, dikkat edin rejimi değiştirmiyoruz; sadece hükumet sistemini değiştiriyoruz. Burada diktatörlükte yok. Bu gün Tayyip Bey var, yarın bir başkası da olabilir. Gelen seçimle gelecek. Halk icraata bakacak, beğeniyorsa bir daha seçecek, beğenmiyorsa seçmeyecek, başka birisi gelecek. Burada son söz milletindir. Mecliste yaşananları izlediniz; önce kürsünün etrafını çevirip kürsüyü devirdiler. Sonra Genel Başkan Yardımcımız Fatih beye yaptıklarını beliyorsunuz. Muhammet Balta'nın ayağını ısırdılar. Her oylamada heyecan yaşıyoruz; acaba bu sefer ne filim çevirecekler? Oy kullanma kabininde oylamayı geciktirmek için 18 dakika kalan var içeride. Bunlar çocukça işler. Çok sabır gösterdik, bunların hepsini aştık" ifadelerini kullandı.

"Halkımız beğenmediği kişiyi cumhurbaşkanı seçmez"

Anayasa değişikliği paketinde yer alan maddelerle ilgili olarak ta bilgi veren Özbakır şunları söyledi: "Muhalefet belki hükumet sisteminin değişmesine karşı çıkabilir. Çünkü belki de bir daha hiç hükumete giremeyecekler. Ama 18 yaşında milletvekili seçilmeye de, milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasına da karşı çıkıyorlar. Yargının bağımsız olmasının yanında, tarafsız olmasında ne sakıncası var? HSYK'nın yapısı değişti, askeri mahkemeler kaldırıldı. Cumhurbaşkanına kararname çıkartma yetkisi verildi. Bu kararnameler sadece idari konularda olacak. Bakanlıklar konusunda ve atamalar konusunda yetki veriyor. Meclis yürütmeden ayrı olarak sadece yasa çıkaracak. Cumhurbaşkanına siyasi konular, temel hak ve hürriyetlerle ilgili kararname çıkarma yetkisi verilmedi. Meclis Cumhurbaşkanını düşürebiliyor, Cumhurbaşkanı meclisi fesih edebiliyor. Ama birinden biri bunu yaptığında ikisi birden seçime gidiyor. Karşılıklı dengeler konuluyor. Zaten bu sistem MHP ile anlaşılarak yapıldı. Bunları halkımıza iyi anlatmamız lazım. Artık 1, 2, 3. Vitesle değil de 5. Vitesle gideceğiz. Kararlar seri alınacak ve seri uygulanacak. Eğer halkımız Cumhurbaşkanını beğenmezse bir sonraki seçimde değiştirir. Bunun neresi diktatörlük? Zaten gelen iki dönem, en fazla 10 sene yapabilecek. Şu gelebilir, bu gelebilir diye yorumlar var. Merak etmeyin bizim insanımız kötü insanı seçmez. Seçimini yapar, layık olanı oraya getirir. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Uzun bir süre sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Milletvekili Özbakır, son olarak taşeronlarla ilgili yasanın referandum oylamasına kadar çıkamayacağını ancak üzerinde çalışıldığını ve mutlaka çıkartılacağını belirtirken, maden şehidi aileleri ilgili yasanın ise son bahara doğru ele alınacağını vurguladı.

Özbakır'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

28.01.2017 18:33:48 TSI

