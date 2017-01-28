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Sınava girenlerin kar çilesi



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da Açıköğretim Fakültesi sınavlarının yoğun kar yağışına denk gelmesi nedeniyle sınava gelenler zor anlar yaşadı.

Açıköğretim Fakültesi sınavı yoğun kar yağışına denk gelmesi nedeniyle Doğubayazıt'tan Iğdır'a gelerek sınava girecekler, araçları ile Iğdır Üniversitesi kampüsü içerisine giremeyince su veren kampüsü önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolda oluşan uzun kuyruğun trafiği etkilediği ve park yeri bulamayan sürücülere zor anlar yaşattı. Mağduriyetlerini dile getiren vatandaşlar, "Böyle bir havada sınav yapılması büyük bir sıkıntı. Bu durumu görmüyorlarsa başka neyi görecekler onu anlamadım. Sınava yetişemedik" dedi.

(ET-ŞAK-Y)



28.01.2017 22:46:05 TSI

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