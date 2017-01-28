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Kayalıklardan düştü UMKE kurtardı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi, sarp kayalıklardan düştü, ayağı kırıldı. Kayalıklardan inemeyen 20 yaşındaki Sorcan Görgün UMKE ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Marmaris'in Asparan Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ,dağ sporu yapmak için kayalıklara tırmanan 20 yaşındaki Sorcan Görgün dengesini kaybederek düştü ve ayağı kırıldı. Kırık ayakla kayalıklarda mahsur kalan Görgün, cep telefonuyla 112'den yardım istedi. Olay yerine UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan UMKE ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından , Görgün'ü bulunduğu yerden kurtardı. Yapılan ilk kontrolde Görgün'ün sağ ayağının kırık tespit edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Görgün, Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altın alındı.Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(VE-MB-Y)



28.01.2017 23:56:22 TSI

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