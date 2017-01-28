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Muğla Ak Parti'den emekliye kış tatili müjdesi



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu'nun dün akşam televizyonda açıkladığı emekliye kış tatili projesinin Muğla İl Başkanlığı'nın çalışması olduğunu duyurdu.

Marmaris'te AK Parti il danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Ak Parti Muğla il Başkanı Kadem Mete projeler ve anayasa değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu.



Kadem Mete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu'nun dün akşam bir televizyon programına konuk olduğunu söyledi. Müezzinoğlu'nun programda bakanlığın çalışmaları konusunda açıklamalarda bulunduğuna değinen Mete , emekliye kış tatili müjdesinin verildiği çalışmanın Muğla AK Parti İl Başkanlığının projesi olduğuna dikkat çekti. Kadem Mete, Başbakan Binali Yıldırım'ın turizme yönelik destekleri konuşundaki açıklamalarına yer vererek şöyle dedi: "2017 yılında 01 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar gelecek olan tüm tur operatörlerine 6 bin dolar yakıt yardımı yapılacak. Eğer 150 kişilik koltuktan fazla sayıları varsa onlara da ekstradan destek verilecek. İşte bu çalışmalar da bizim görüşmeler sonunda sunduğumuz önerilerle hayata geçirilmesi planlanan çalışmalardı. Geçtiğimiz ay ilimizi 12 daire başkanı ziyaret etti. Bölgenin tarım üretimi konusundaki sıkıntılarını bir toplantıda gelen heyete sunduk.Bu daha önceden hiç olmamış bir çalışmaydı.Şimdi bu çalışmanın takibini Ankara'dan yapmaya devam edeceğiz".



Mete, Anayasa değişikliğinin halkın anlayacabileceği şekilde yorumlanmasının önemli olduğuna vurgu yaptı ve şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi en iyi savunma şekli hücumdur. Karşı taraf sürekli yalanlar üreterek bir rejim değişikliğinden bahsediyorlar. Bizim rejim değişikliği ile bir işimiz yok aksine Cumhuriyet rejimini uygulamaya çalışıyoruz. Cumhuriyet rejimi halka gitmektir ve her defasında bu Cumhuriyet rejiminden kaçan CHP'dir.Sandığa gitmemek için mecliste yapmadıkları kalmadı.Sosyal medyada bir çok yanlış bilgilendirmeler mevcut. Bunlara itibar etmeyin.Anayasa değişikliğini, Avrupa,Amerika, terör örgütleri birde ne yazık ki CHP istemiyor.Bu hayatı boyunca bir belediyeyi bile idare edememişler,ülkeyi yönetememiş insanlar, yalan yanlış laflarla halkın aklını çelmeye çalışıyorlar. Yapılan kamuoyu anketlerinde HDP'nin içinde yüzde 4 ,CHP'de yüzde 10 gibi bir kesimin evet diyeceği tahmin ediliyor.Biz kendi içimizde de kafası karışık insanlara neden evet demesi gerektiğini anlatmamız lazım. Ancak sizler kırıcı olmayın,hakeretten uzak durun,insanların kalplerine bu şekilde ulaşamazsınız.Birleştirici ve bütünleştirici olalım."

(VE-MB-Y)



28.01.2017 23:58:19 TSI

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