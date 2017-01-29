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Muş'ta kar altında huzur uygulaması

29 Ocak 2017 Pazar, 00:05
Muş'ta kar altında huzur uygulaması
Muş'ta kar altında huzur uygulaması

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Emniyet Müdürlüğü huzur uygulaması yaptı. Soğuk hava ve kar yağışının altında umuma açık 3 ayrı güzergahta yapılan uygulamada, genel arama, GBT kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda ülke genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında kent merkezinde huzur uygulaması yaptı. 3 ayrı güzergah ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamada, şahıs ve araçların sorgusu yapıldı.
(NA-ÖZ-Y)

29.01.2017 00:05:51 TSI
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