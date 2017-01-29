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Aydın'da Huzur Operasyonu

29 Ocak 2017 Pazar, 00:34
Aydın'da Huzur Operasyonu
Aydın'da Huzur Operasyonu
- Araması olan çok sayıda kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde akşam saatlerinde başlatılan 'Huzur Türkiye-2' uygulaması Aydın'da tamamlandı. Aydın il genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında araması bulunan çok sayıda kişi yakalanırken, alkollü araç kullanan ve uyuşturucu madde ile dolaşan kişiler de gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il genelinde 50 bin 696 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-2" isimli asayiş uygulaması kapsamında Aydın il genelinde yüzlerce kamuya açık mekanda kimlik kontrolü ve arama yapıldı.
Şehir merkezlerindeki uygulama noktalarında ve şehrin değişik noktalarında oluşturulan uygulama alanlarında yüzlerce araç ve kişi kontrolden geçirildi.
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili daire başkanlarının koordinasyon merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamada; Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri görev yaptı. Bazı bölgelerde TOMA araçlarının da hazır bekletildiği uygulama kapsamında polisler eğlence mekanları, kıraathane, kamuya açık alanlar ve yollarda araçları ve vatandaşları aradı.
Akşam saat 19:00'da başlayan uygulama saat 24:00 itibariyle sona ererken yakalaması olup gözaltına alınanlar ile uyuşturucu ve silahla yakalanan kişiler de polis merkezlerine götürüldü.
Uygulamanın detaylarının daha sonra açıklanacağını belirten Emniyet Müdürlüğü görevlileri çok sayıda aranan kişinin ele geçirildiğini belirttiler.
(İK)

29.01.2017 00:39:20 TSI
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