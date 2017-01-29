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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Alpargun Ailesi'nin Acı Günü

29 Ocak 2017 Pazar, 00:57
Alpargun Ailesi'nin Acı Günü
Alpargun Ailesi'nin Acı Günü
- Erkan Alpargun Vefat Etti

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydınlı İşadamı ve AYTO Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Alp Alpargun ve Merve Alpargun Altıntaş'ın babası Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Barış Altıntaş'ın kayınpederi Erkan Alpargun hayatını kaybetti.
Aydın'ın sevilen isimlerinden olan ve işadamı Erkan Alpargun'un vefatı sevenlerini üzerken, Erkan Alpargun'un cenazesi 29 Ocak günü öğlen namazına müteakip Beycami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.
(İK)

29.01.2017 01:02:21 TSI
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