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Ardahan Belediyesi Tiyatro Günleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Belediyesi Tiyatro günleri çerçevesinde, Dursun Akçan Tiyatro Topluluğu ve Bi-nefes Tiyatro Grubu tarafından tiyatro gösterileri yapıldı.

Tiyatro günleri kapsamında Bi-Nefes Tiyatro Grubu tarafından Dursun Akçam Kültür Evi'nde sahnelenen 'Geldik-Gördük-Gidiyoruz' komedi oyununa izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatro günleri, Dursun Akçam Tiyatro topluluğu tarafından sahnelenen, 'Drama' adlı oyunla devam etti. Her iki oyun tiyatro sevenlerden tam not alırken, oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Yoğun katılımın olduğu oyunun sonunda, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Ardahan küçük ve kültürün, kardeşliğin en güzel yaşandığı bir şehir. Böylesi bir şehirde halkımızın sosyal faaliyette

bulunmasına katkı sunmak amacıyla Belediyemiz tarafından tiyatro günleri yapılıyor. Bizler bu gibi etkinliklere her zaman destek verdik, bundan sonrada aynı desteği sunmaya devam edeceğiz." dedi.

(OY-AA-Y)



29.01.2017 07:19:32 TSI

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