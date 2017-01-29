YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. EMITT'te Döşemealtı halısına yoğun ilgi

EMITT'te Döşemealtı halısına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen EMITT 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ikinci kez katılan Döşemealtı Belediyesi'nin halı dokuma tezgahı büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler ve fuara katılan bazı siyasiler, tezgahta ilmek ilmek halı dokudu, bazıları da halı dokuyan görevliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu yıl Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği(BATAB) bünyesinde fuara katılan Döşemealtı Belediyesi, ilçenin tarihi, turistik alanları ile kültürel değerleri arasında yer alan Döşemealtı halısını tanıtıyor. Fuarda Döşemealtı halısının dokunduğu tezgah ziyaretçilerin akınına uğradı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tezgahın başına geçerek halı dokudu. Fuar ziyaretçileri de halı dokuyup bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tanıtıma katkı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, fuarın 3'üncü günü de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezindeydi. Döşemealtı Belediyesi'nin standına gelerek görevlilerden bilgi aldı. Fuarı gezen Başkan Genç, diğer standlarda da inceleme yaptı ve bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Genç, "EMITT, Döşemealtı'nın tanıtımı açısından faydalı oldu" dedi.

(AA-



29.01.2017 09:04:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER