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AKBB'den planlama eğitimi

29 Ocak 2017 Pazar, 09:06
AKBB'den planlama eğitimi
AKBB'den planlama eğitimi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Belediyeler Birliği'nin(AKBB) belediye planlamacılarına düzenlediği Stratejik Planlama ve Performans Eğitim Semineri'nde konuşan AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, bu eğitimin kağıt üzerindeki planlamaların uygulamayla örtüşmesi adına önemli olduğunu söyledi.
AKBB'nin 2017 yılının ilk eğitim semineri, belediye planlamacılarının katılımıyla ASAT çatısı altında Stratejik Planlama ve Performans Eğitim Semineri başlığında gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Tahir Tekin'in sunum yaptığı seminerin açılış konuşmasını yapan AKBB ve Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, gerçekleştirilebilir planlamalar yapmak adına bu eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti.
"Tecrübeler paylaşılmalı"
Belediye personellerinin çok daha iyi bir kalite standartlarına ulaşması ve belediye hizmetlerini kuvvetlendirme amacıyla AKBB'nin gayret göstermesini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Tütüncü, seminere olan katılımcıların tecrübe paylaşımı için bir araya getirildiğini söyledi.
"Planlamalar çağdaşça yapılmalı"
İnteraktif bir ortamda tecrübe paylaşımını esas alan biçimdeki seminerlere eğitimci sıfatıyla gelenlerin işin uzmanı olduğunu belirten Başkan Tütüncü, uzmanların eğitimlerinin sadece monolog olmaması gerektiğine işaret etti. Belediyeciler ile eğitimcilerin tecrübelerinin harmanlandığı ve fayda elde edilen eğitimler olmasını gerektiğini dile getiren AKBB ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyelerin stratejik planlamaları ve performans konularının hazırlanması sürecinin çağdaş bir şekilde yapılması son derece önemli olduğunu söyledi.
"Planlar ile uygulanabilirlik örtüşmeli"
Bir takım hedeflerin oluşturulması noktasında bu yaklaşımın çok önemli olduğunu söyleyen Tütüncü, "Sekiz yıllık belediye başkanı olarak hep şunu gördüm ki, kağıt üzerine yazılanları hayata geçirme noktasında sıkıntılar yaşadık. Bu problemin altında çoğu zaman kağıda geçirilenlerin, doğru bir şekilde kağıda geçirilmediğini görüyoruz. İşte bu bilincin nasıl gerçekle örtüşmesi gerektiğiyle alakalı ufuk açıcı bir eğitim olmasını temenni ediyorum" dedi.
"İşin esası sürdürülebilir olmak"
Daima yüksek hedefler koyma ve bu hedefleri gerçekleştirmek için üstün bir gayretin içerisinde olmak gerektiğini belirten Tütüncü, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Milletimizin ve devletimizin bizden beklediği de, aslında budur. Bunu yapabilmek için de gerçekçi hedefler, gerçekleştirilebilir bir performans planı ortaya koymalıyız. Bu planlamaların da düzgün olması gerekir. Her zamanda bizler, esastan uzak olmamalıyız. İşin ruhu, işin esası, sürdürülebilir ölçekte olmalı. İşte biz bütün bunlar yapıldığında inanıyorum ki idaremize ve halkımıza en büyük iyiliği yapmış oluruz. Elbette ki bu eğitimler tecrübe paylaşımı anlamında çok önemli. Buradaki eğitimcilerin size ne kadar anlatımı varsa sizin de uygulamadaki birçok örneklerle zenginleştirebilme imkanınız var."
(AA-

29.01.2017 09:11:24 TSI
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