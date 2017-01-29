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Hatay'da elektrik kesintisi

29 Ocak 2017 Pazar, 09:11
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya, Defne, Yayladağı ve Belen ilçesinde salı günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak Salı günü, Antakya ilçesi Gülderen, Oğlakören ve Dikmece mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Yayladağı ilçesi Kurtuluş ve Çamaltı mahalleleri 09:00-17:00 saatleri arasında, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
(ELF-Y)

29.01.2017 09:17:14 TSI
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