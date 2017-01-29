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Vali Yavuz'dan şehit ailelerine ziyaret

29 Ocak 2017 Pazar, 09:14
Vali Yavuz'dan şehit ailelerine ziyaret
Vali Yavuz'dan şehit ailelerine ziyaret

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, şehit ailelerini ziyaret etti.
Eşi Selda Yavuz'un da eşlik ettiği Vali Seddar Yavuz, ilk olarak İstanbul Beşiktaş'ta teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan özel harekat polisi Murat Yılmaz'ın Sunay Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, daha sonra Sungu beldesinde ikamet eden Şehit Polis Memuru Yücel Kurtoğlu'nun ailesini ziyaret etti. Şehidin ailesiyle sohbet eden Vali Seddar Yavuz, "Ay yıldızlı, al bayrağımızın vatanımız üzerinde halen özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir. O yüzden tüm şehit yakınlarına ve gazilerimize minnettarım. Sizlerin dertleri, bizlerin dertleridir. Benim kapım sizlere sonuna kadar açıktır. 28 yıllık mülki idare amirliği görevim sırasında şehit ailelerine ve gazilerimize yakın ilgi ve alaka gösterdim ve göstermeye de devam edeceğim. Devletimizin imkânları dâhilinde sizlere her türlü desteği sağlayacağız" dedi.
Vali Yavuz, şehit aileleri ziyaretinin ardından çocuklarla sohbet edip oyuncak dağıttı.
(NA-MSA-Y)

29.01.2017 09:19:19 TSI
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