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Mehmet Erdem'den tarımsal destekleme ve 'Büyük Ova' açıklaması

29 Ocak 2017 Pazar, 09:14
Mehmet Erdem'den tarımsal destekleme ve 'Büyük Ova' açıklaması
Mehmet Erdem'den tarımsal destekleme ve 'Büyük Ova' açıklaması

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - TBMM Tarım Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem Söke'de katıldığı toplantıda hükümetin tarım politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarımsal desteklemelerin Ak Parti iktidarı ile arttığını belirten Milletvekili Mehmet Erdem, Tarım Bakanlığının desteklemelerle çiftçileri kaliteli ve verimli üretime teşvik ettiğini söyledi. Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdem son dönemde gündeme gelen Büyük Ova Projesi ile ilgili de açıklamada bulunarak, Aydın'ın açıklanacak ikinci pakette yer alacağını dile getirdi.
"Tarımsal Desteklemeler Konusunda Yeni Düzenlemeler Var"
Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem; "Bakanlık politikalarıyla dünya ile rekabet edebilen, dünyaya ihracat yapabilen bir hale getirdik. Tarımsal ihracat rakamı 3.7 milyar dolar civarındayken bugün 14-15 milyar dolarlara geldi. Daha da artması lazım. Gayrisafi Milli Hasılamız da 35 milyar liradan, bugün 150 milyar liraya geldi, 4 kat artış sağlandı. Tarımsal desteklemeler 1.8 miyar civarındaydı, 2017 yıı itibariyle 12.8 milyar liraya yükseldi. Pamuğa gelirsek desteklemeler 8.5 kuruş civarındaydı, 75 kuruşa geldi, yaklaşık 8 kat bir artış söz konusu. Söke denince aklımıza pamuk geliyor. Bakanlığımızın pamuğa bakışını da herkes biliyor. Bu anlamda pamuğun geleceği için önemli toplantılar da yaptık. 2017 yılı ile ilgili Tarım Bakanlığımızla lisanslı depoculukla ilgili bir destekleme, kooperatiflere sübvansiyeli krediler kullandırılması gibi konularda görüşmeler yapıldı. Bu konularda neticeler almak istiyoruz. Desteklemeler konusunda yeni düzenleme yapılıyor, bunun yanda Milli Tarım Projesi de açıklandı. Desteklemelerin çeşitlerine baktığınızda çiftçiyi kaliteli ve verimli üretime zorluyor. Kaliteli ürün üretemezseniz dünyaya pazarlayamazsınız, insan sağlığına uygun ürün yetiştiremezsiniz. Bakanlığımız bu anlayışla desteklerini arttırarak, devam ettirecektir" dedi.
"Üreticiler ve Temsilcileri Elbette İstekte Bulunacak"
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal'ın hafta içinde yatığı açıklamayla pamuk primlerini en az 1 TL istemesini de değerlendiren Milletvekili Mehmet Erdem; "Yapılan hesapları saygıyla karşılıyoruz. Üreticilerimiz ve temsilcileri elbette istekte bulunacak. Tarım Bakanlığımız desteklemeleri 1.8 milyar liradan, 12.8 milyar liraya çıkardıysa, pamukta da ciddi bir artış sağladıysa imkanları ölçüsünde arttırmaya devam edecektir. Bunu vaat olarak söylemiyorum ama elbette siz isteyeceksiniz, Hükümet ve Bakanlık da değerlendirme yaparak bütçe çerçevesinde bu isteklere cevap verecektir" dedi.
"Büyük Ova Projesi'nde İkinci Paket Açıklanacak"
Toprak kanunu, miras kanunu, toplulaştırma gibi adımlara tarımda Büyük Ova Projesi'nin de eklendiğini belirten Ak Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem; projeye ön yargılı, ideolojik veya bilgi edinmeden yaklaşılmasının yanlış olduğunu söyledi. Mehmet Erdem; "Büyük Ova Projesi'ni tüm Türkiye'de hayata geçiren Tarım Bakanlığı Aydın'ı neden ayırsın" dedi. Büyük Ova Projesi kapsamında Türkiye'de 143 Büyük Ova açıklandı diyen Erdem; "50 tane daha Büyük Ova açıklanacak. İkinci paket geliyor. Aydın'da toprak kurulunun çalışmalarıyla birinci aşama tamamlandı. Dosyalar hazırlanarak bakanlığa intikal etmiş. Aydın ikinci paket içinde yer alacak. Bakanlar Kurulu kararı ile açıklanacak. Büyük Ova Projesi topraklarımızın korunması adına hayırlı ve faydalı bir iş olacak. Söke Ovamızda bundan istifade etmiş olacak.
(LT-MB-Y)

29.01.2017 09:20:07 TSI
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