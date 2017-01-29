29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta kar seferberliği

29 Ocak 2017 Pazar, 09:16
Muş'ta kar seferberliği
Muş'ta kar seferberliği

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan ve yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yağışının ardından tüm ekipler seferber edildi.
Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte birkaç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldiği belirtildi. Valilik koordinesindeki tüm ekiplerin, il merkezi ve uzak köyler dahil olmak üzere tüm yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba sarf edildiği ifade edilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapalı olması durumunda hastaneye gitmek için yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza Muş AFAD ekiplerimiz tarafından yardımda bulunulmaktadır. Bu kapsamda Muş merkez Yeşilyurt ve Kale mahallelerinden 2 diyaliz hastası ile merkeze bağlı Üçdere ve Kepenk köylerinden 2 hasta vatandaşımız, Muş AFAD Müdürlüğü ekiplerince Muş Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir. Ayrıca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz dün akşam saatlerinden itibaren ilimizde devam eden ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan çok sayıda araca da yardım yapmıştır. Tüm ekiplerimiz olası acil durumlar için göreve hazır halde bekletilmektedir" denildi.
(NA-MSA-Y)

29.01.2017 09:21:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gençlik liderleri sokak hayvanlarına yem bıraktı
YEREL

GENÇLİK LİDERLERİ SOKAK HAYVANLARINA YEM BIRAKTI
Vali Yavuz'dan şehit ailelerine ziyaret
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET
Muş'ta kar altında huzur uygulaması
YEREL

MUŞ'TA KAR ALTINDA HUZUR UYGULAMASI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU

Malazgirt'te kar köy yollarını ulaşıma kapattı
YEREL

MALAZGİRT'TE KAR KÖY YOLLARINI ULAŞIMA KAPATTI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU

Muş'ta hava ulaşımına kar engeli
YEREL

MUŞ'TA HAVA ULAŞIMINA KAR ENGELİ
Diyaliz hastalarını AFAD hastaneye ulaştırdı
YEREL

DİYALİZ HASTALARINI AFAD HASTANEYE ULAŞTIRDI
Muş'ta 365 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

MUŞ'TA 365 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI