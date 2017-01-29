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Muş'ta kar seferberliği



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta etkili olan ve yüzlerce köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar yağışının ardından tüm ekipler seferber edildi.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte birkaç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldiği belirtildi. Valilik koordinesindeki tüm ekiplerin, il merkezi ve uzak köyler dahil olmak üzere tüm yolların ulaşıma açık tutulması için yoğun çaba sarf edildiği ifade edilen açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yolların kapalı olması durumunda hastaneye gitmek için yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza Muş AFAD ekiplerimiz tarafından yardımda bulunulmaktadır. Bu kapsamda Muş merkez Yeşilyurt ve Kale mahallelerinden 2 diyaliz hastası ile merkeze bağlı Üçdere ve Kepenk köylerinden 2 hasta vatandaşımız, Muş AFAD Müdürlüğü ekiplerince Muş Devlet Hastanesine intikal ettirilmiştir. Ayrıca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz dün akşam saatlerinden itibaren ilimizde devam eden ve ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan çok sayıda araca da yardım yapmıştır. Tüm ekiplerimiz olası acil durumlar için göreve hazır halde bekletilmektedir" denildi.

(NA-MSA-Y)



29.01.2017 09:21:30 TSI

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