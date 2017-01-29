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Kirişçilere yeni mesire alanı

29 Ocak 2017 Pazar, 09:29
Kirişçilere yeni mesire alanı
Kirişçilere yeni mesire alanı

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kepez Kirişçilere bölgenin ihtiyacını karşılayacak bir mesire alanı projesi yürütüyor.
Kepez'e yeni bir mesire alanı daha kazandırılıyor. Kirişçilerde yer alan 40 dönümden fazla bir alanı kapsayan proje, bölgenin rekreasyon talebini ve ihtiyacını karşılayacak.
Kepez'de bulunan mesire alanlarına bir yenisini ekleyen çalışma, Hamza Taş Bulvarı'nın tamamlanmasıyla tüm bölgenin yararlanabileceği bir mesire alanı olarak hizmet verecek. İçerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, çeşmeler, spor sahaları, oturma grupları gibi çok sayıda detayın bulunduğu proje, atıl ormanları halka kazandıracağı gibi doğaya da hiçbir zarar vermeden projelendiriliyor. Kepez Belediyesi'nin bölgeye kazandırdığı Kirişçiler Mesire Alanı Projesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yoğun gayretleri ile yepyeni bir alanı kazandırmak için şekilleniyor. Projede doğayı korumak esas alınıyor.
Arazinin atıl durumda olan ormanların yaşayan, canlı bir mesire alanına çevrilmesini amaçlayan projede ilk aşama devam ederken, piknik hizmetini kolaylaştıracak detayların da olduğu çok amaçlı planlamalar yapılıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kirişçiler'de vucut bulan yeni mesire alanının tüm vatandaşlara şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, Kepez'de her alanda değişim ve gelişimin kaydedildiğini, bu çalışmalar süresinde doğanın ve yeşilin de üstün bir gayretle korunduğunu ifade etti.
(SM-AA-

29.01.2017 09:35:05 TSI
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