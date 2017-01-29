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Kepez'de 'Keşanlı Ali Destanı' oyunu sergilendi

29 Ocak 2017 Pazar, 09:49
Kepez'de 'Keşanlı Ali Destanı' oyunu sergilendi
Kepez'de 'Keşanlı Ali Destanı' oyunu sergilendi

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediye Tiyatrosu (KBT), 7'nci sezonunda Türk tiyatrosunda önemli bir yeri olan 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyunu başarılı bir şekilde sahneliyor.
KBT'nun 7'nci sezonunda sahnelediği Türk tiyatrosunun klasiklerinden Haldun Taner'in büyük eseri 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyunun galası Erdem Bayazıt Kültür Merkezi (EBKM) sahnesinde gerçekleştirildi.
Yönetmenliğini Oktay Gözpınar'ın yaptığı, iki perdelik müzikal oyunun gala gösterimini, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, eşi Doktor Ayşe Tütüncü, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda tiyatro sever izledi.
Oyunun sonunda kısa bir konuşma yapan KBT Genel Sanat Yönetmeni ve oyunda Keşanlı Ali karakterini canlandıran Abdullah Sürekli, "En büyük alkış sizlerin. Çünkü bizi yalnız bırakmadınız. Bırakmamaya devam ediyorsunuz."dedi.
"Bu milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum"
Sürekli'nin daveti üzerine sahneye gelen Başkan Hakan Tütüncü de tek tek ellerini sıktığı oyuncuları, başarılı performanslarından dolayı tebrik etti.
Keşanlı Ali Destanı, oyununu ilk kez 20 yıl evvel İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda izlediğini anımsatan Tütüncü, şunları söyledi: "Oyunda bir kahramanlık hikâyesini gördük. Sevdiğine âşık olan bir adamın bir başkasının cinayetini üzerine alması, bundan prim elde etmesi ama vakti geldiğinde kendi tebaasını, kendi mahallelisini korumak için canını ortaya atması Bu aslında bize atalarımızdan kalan önemli özelliktir. Bu damarlarımızda dolaşan asil kanda mevcut olan bir şey. Bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim."
7 yılda 16 oyun
Tütüncü, KBT'nin, 2009'dan bugüne 7 yıllık zaman içerisinde 16 ayrı oyunu sahnelediğini anımsatarak, "Zaman içerisinde tiyatromuz büyüdü. Göreve başladığım 2009'da belediyenin bir kültür salonu yoktu. Tiyatromuz, belediyenin bodrumunda çalışırlardı. Dile kolay 16 oyun. Yıllar içerisinde Kepez Belediye Tiyatrosu bir repertuar tiyatrosu haline geldi. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum." diye konuştu.
Kepez'in 5 bin koltuk kapasitesi var
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde yayınladığı fermanda, bir şehrin duvarları kültürle, sanatla örülür dediğini anımsatan Tütüncü, "Atalarımızın her biri de bu vizyonu geliştirmek için adımlar attı. Biz atalarımıza layık olabilmek için böyle güzel ortamlar oluşturmalı ve tiyatrodan sanatın diğer dallarına pek çok alanda Kepezlilere kültür sanat hizmeti sunmalıydık. Dile kolay her ay 80-90 tane kültür-sanat etkinliğinin yapıldığı bir Kepez'i meydana getirdik. Dile kolay bir tane tiyatro sahnesinin olmadığı Kepez'e 7 yılda 15 ayrı kültür ve sanat mekânı kazandırdık. Şu an Kepez'de aynı anda yaklaşık 5 bin kişinin kültür ve sanat etkinliği izleyebileceği 5 bin adet koltuk kapasitesi var. Antalya'nın hiçbirinde yok. Bu büyük bir başarıdır. Her şey Kepezli hemşehrilerimizin desteği ile oluyor." diyerek konuşmasını tamamladı.
Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasından sonra oyunculara ve oyuna destek verenlere teşekkür belgesi verdi.

29.01.2017 09:55:17 TSI
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