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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Halis, birinci yarıyılı değerlendirdi

29 Ocak 2017 Pazar, 10:06
Başkan Halis, birinci yarıyılı değerlendirdi
Başkan Halis, birinci yarıyılı değerlendirdi

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Halis, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyılını değerlendirdi.
2014 yılında kurulan derneğin Erzurum'da okuyan misafir öğrencilere maddi, manevi rehberlik yapmak amacıyla kurulduğunu belirten Halis, "Bu zamana kadar uluslararası öğrencilerin yanında olan derneğimiz bu yıl içerisinde özellikle mağdur öğrencilere yardım ederek onların yanında olmaya devam etti. Her yıl düzenli bir şekilde yenilenmesi gereken sağlık sigortalarının yenileyemeyen öğrencilerin sağlık sigortalarını yeniledik. Kendi bütçeleriyle okumakta zorlanan misafir öğrencilerin harç parasını yatırmada yardımcı olduk. Yurt problemi yaşayan misafir öğrencilerden 15 kişiyi uygun yerlere yerleştirerek barınmalarını sağladık" dedi.
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Halis, sözlerine şöyle devam etti:
"Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve gönüllülerin katkılarıyla toplam 231 öğrenciye burs temin ettik.Kiraladıkları evlerde kalan misafir öğrencilere kumanya yardımında bulunduk. Yaklaşık 50 paketi bulan kumanya yardımıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık. Hayırseverlerden gelen giyecek yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdık. Ayrıca kömürü biten Suriyeli bir aileye kömür yardımında bulunduk. Hafta sonları dernek merkezimize gelen misafir öğrencilerimizle sohbetler yaparak ümmet bilincinin gelişmesine katkıda bulunduk. On beş gün arayla gerçekleştirdiğimiz sabah namazı programlarıyla misafir öğrencilerimizle bir araya geldik. Birlik beraberliğimiz pekişti. Ümmet olduğumuzun farkına vardık. Afgan öğrencileri Özbek pilavında buluşturarak ülkelerinden uzaklarda kültürlerini yaşama fırsatı sunduk.
Birinci dönemin kapanış programı Yakutiye Belediye Başkanı Ali KORKUT'un katıldığı yemekle son buldu. Yemeğe yaklaşık 20 ülkeden 130 öğrenci katıldı. Yenilen yemeklerin ardından öğrencilerimiz ülkemizde olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler."
(ÖB-ÖB-Y)

29.01.2017 10:11:19 TSI
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