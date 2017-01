YEREL HABERLER / HATAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ekmeğini altından çıkartıyor

- 45 yıldır altın takı tamiri ve takı tasarımı yaparak geçimini sağlayan Hataylı Can Sahutoğlu, fabrikasyon üretimin mesleklerini bitirme noktasına getirdiğini belirtti



Buğra Güney

HATAY (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 45 yıldır altın takı tamiri ve takı tasarımları yapan Can Sahutoğlu, fabrikasyon ürünlerin mesleğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Antakya Kuyumcular Çarşısı'nda atölyesi bulunan Can Sahutoğlu, daha çok 14 ile 18 ayar altın tamiratı yaptığını belirterek, "Vatandaşların kullanmış olduğu bilezik ve yüzüklerin kırılma durumları olursa onları tamir ediyorum. Mesleğimi sevdiğimden dolayı sevdiğim bir şeyi işime yansıtabiliyorum" dedi.

45 yıllık meslek hayatında gümüşe el atmadığını, 14 ve 18 ayar altın özel sipariş, özel tasarımlar üzerinde çalıştığını anlatan Sohutoğlu, vatandaşın artık normal tamirattan ziyade daha çok gümüşü altına çevirtmek istediğini söyledi. Son günlerde gümüşün üzerinde yoğunlaşan tasarımlar yaptıklarını belirten Sohutoğlu, gümüşü altına dönüştürmek isteyen müşteri kapasitesinin de arttığını söyledi.

İstanbul'da fabrikasyon üretime rağmen el sanatıyla aynı oranda başarı gösterdiklerini anlatan Sahutoğlu, "Gayette başarılı oluyoruz. Antakya'daki atölyeciler için aynı şeyi söyleyebilirim. Çünkü Antakya'da sanatı seven atölyeciler gerçekten de işini yaptıklarına yansıtmış durumda" ifadesini kullandı.

Hatay dışından gelen çantacılar ile diğer şehirlerden gelen satıcılara vatandaşın daha çok rağbet ettiğini söyleyen Sahutoğlu, şöyle devam etti:

"Mesleğimi çok seviyorum. Bu mesleğe ilk başladığımdan bu yana kadarki süreçte işin fabrikasyon yönüne dönüştüğünü, dönüştükten sonra mesleğin öldüğünü fark ettik. Ama Antakya'nın kapasitesi belli. Dolayısıyla bir fabrikasyon olayı, bir fabrikanın buraya açılması, fabrika ötesi atölyelerin büyüme şansı burada pek şanslı gözükmüyor. Yani atölyeler çok küçük atölyelerdi. Kendi işine, esnafın özel siparişlerine karşılayabilecek kapasitede atölyelerdir. Çok büyük atölyeler değiller. Bu da tabi ki İstanbul'daki, Maraş'ın veya daha farklı şehirlerdeki büyük tasarımlar veya fabrikasyon işleri bizim işlerimizin azalmasında sebep oldu."

