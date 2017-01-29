YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni Sanayi'de Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu

Yeni Sanayi'de Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Alparslan Ötüken

Kamera : Alparslan Ötüken

KAYSERİ (İHA) - Yeni Sanayi'de dün akşam kaportacı dükkanında çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı, Yeni Sanayi 2. Cadde'de bulunan bir kaportacı dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(AÖ-Y)



29.01.2017 10:16:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER