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Yeni Sanayi'de Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu

29 Ocak 2017 Pazar, 10:11
Yeni Sanayi'de Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu
Yeni Sanayi'de Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Alparslan Ötüken
Kamera : Alparslan Ötüken
KAYSERİ (İHA) - Yeni Sanayi'de dün akşam kaportacı dükkanında çıkan yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, dükkanda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Osman Kavuncu Bulvarı, Yeni Sanayi 2. Cadde'de bulunan bir kaportacı dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarına başladı.
Olay yerinde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında söndürülürken, yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.
(AÖ-Y)

29.01.2017 10:16:47 TSI
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