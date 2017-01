YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İŞKUR'dan eski hükümlüler için hibe desteği

TRABZON (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine yardımcı olmak amacıyla, asgari ücretin bürüt tutarının on katı tutarına kadar hibe desteği verecek.

Eski hükümlülerin kendi işini kurmasını, eski hükümlülerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi ve rehabilitasyonunu hedefleyen hibe projelerinin finansmanı belli sayıda engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, ilgili hibe programı kapsamında, Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları ile işbirliği içinde girişimcilik belgesi olanların hazırladığı projeler karşılığında "Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlülere Proje Karşılığında Brüt Asgari Ücretin 10 Katına Kadar Hibe Desteği" verileceğini söyledi. Zengin "Eski hükümlü bireylerimizin toplumda iş ortamlarına kaynaştırılması sorun teşkil ettiği bir gerçek. Bu bağlamda eski hükümlü ve engelli istihdam zorunluluğu olan fakat bu yükümlülüğü karşılamayan iş yerlerine uygulanan cezalar, yine bakanlığımız tarafından hak ettiği kişilere harcanıyor. Bu nedenle ilgili vatandaşların projelerini hazırlayarak kurumumuza başvurmaları halinde kurumumuz gerekli hassasiyeti gösterecektir. Bunun yanı sıra eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde, eski hükümlünün Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesinin Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğünce her yıl en az iki sefer yayınlanan Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İl Müdürlüklerine iletilmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendi yapacağı başvurular da dikkate alınacaktır. Eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik projelerde sadece kuruluş desteği kapsamında sözleşme imza tarihinden itibaren belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için brüt asgari ücretin on katı tutarında ödeme yapılabilmektedir. Ayrıca iş kurma fikri olup girişimcilik belgesi olmayan eski hükümlülerin durumlarını belgelemeleri halinde Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce düzenlenmekte olan Girişimcilik eğitimi kurslarına katılmalarında öncelik sağlanacaktır" dedi.

29.01.2017 10:18:37 TSI

