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Başkan Doğan, Din görevlileriyle birlikte "Evet" dedi

29 Ocak 2017 Pazar, 10:14
Başkan Doğan, Din görevlileriyle birlikte "Evet" dedi
Başkan Doğan, Din görevlileriyle birlikte "Evet" dedi

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Arıcı ve yönetimini makamında misafir ederek güçlü Türkiye için referanduma "Evet" cevabını verdi.
Din Görevlileri Derneği Başkanı Muhammet Arıcı ve yönetimi İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Doğan ve misafirleri, Nisan ayında yapılacak olan referandum için hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.
Ziyarette konuşan Başkan Dr. Nevzat Doğan, "Ben ülkemin daha güçlü olması, yarınlarda daha huzurlu, daha mutlu olması, daha gelişmiş bir demokrasi için ve sadece ülkemde yaşayanlar için değil, gönül coğrafyamızda yaşayan Müslüman kardeşlerimize ve tüm dünyadaki masum insanlar için referandumda evet diyeceğim" dedi.
Başkan Doğan'ın ardından söz alan Din Görevlileri ise, "Hep birlikte güçlü, büyük Türkiye için referandumda varız, evet diyoruz" diye konuştular.
(İG-İÇ)

29.01.2017 10:20:02 TSI
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