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Yaban hayvanları için yemleme yapıldı



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince ağır kış şartlarında yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yemleme yapıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerince Şebinkarahisar ilçesinde kar altından yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan yaban keçisi, kurt, atmaca gibi hayvanlar için doğaya yem atıldı.

Öte yandan yaban hayvanların zor kış şartlarında aç kalmaması için çalışmaların farklı ilçelerde de devam edeceği öğrenildi.

(RY-EK-Y)



29.01.2017 10:20:55 TSI

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