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Erzurumlu Teknik Direktörün kupa başarısı

29 Ocak 2017 Pazar, 10:21
Erzurumlu Teknik Direktörün kupa başarısı
Erzurumlu Teknik Direktörün kupa başarısı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurumlu başarılı Teknik Direktör Ünal Özbey, İstanbul 1. Amatör Birinci Grupta Başakşehirspor'u şampiyonluğa taşıdı.
Başakşehir alt yapısında 3 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na giderek orada önemli başarılara imza atan Teknik Direktör Ünal Özbey nezaretinde 1. Grupta mücadele eden Başakşehirspor, şampiyonluğunu iki hafta önce garantiledi.
Teknik Direktör Özbey "Başakşehir'de çok karakterli bir sporcu grubuna sahibim. Burada daha yapacak işlerim olduğuna inanıyorum. Bu sezon geçtiğimiz sezona göre üzerine daha iyi şeyler ekleyeceğiz. Altyapıda öncelikli hedefimiz ahlaklı, donanımlı, sportif değerleri yüksek olan bireyler ve iyi futbolcular yetiştirmek. Yeni sezonda başarımıza büyük katkı sağlayan başta kulüp Başkanımız Ahmet Ağırman olmak üzere fedakarca emeklerini esirgemeyen değerli oyuncularımla birlikte şampiyonluğumuzu iki hafta önce ilan ettiğimiz için çok mutlu ve onurluyuz. Başakşehirimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

29.01.2017 10:26:21 TSI
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