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Emniyetten huzur uygulaması



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde il genelinde huzur uygulaması yaptı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven-Huzur Operasyonu 2" kapsamında, dün gece iki aşamalı olarak; Zonguldak İl genelinde uygulama gerçekleştirildi. 177 emniyet personelinin katıldığı uygulamada 14 noktada yol uygulaması, 18 noktada umuma açık yer uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 3 bin 724 kişi sorgulandı. 604 araç kontrol edilirken 137 işyeri de denetlendi. Trafikçe 11 araç sürücüsüne 7 bin 974 TL cezai işlem uygulandı. Aranan 3 şahıs da yakalandı. Uygulamada 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 ruhsatsız işyeri tespit tespit edilip gerekli işlemler yapıldı. Tüm operasyon KGYS kameraları ve internet üzerinden 3G ile izlenerek yönetildi, sorgular için mobil cihazlar kullanılarak anlık geri dönüş alındı.

(OA-OA-Y)



29.01.2017 10:41:03 TSI

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