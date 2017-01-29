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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Emniyetten huzur uygulaması

29 Ocak 2017 Pazar, 10:35
Emniyetten huzur uygulaması
Emniyetten huzur uygulaması

(Fotoğraflı)

Onur Altındağ
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, gece saatlerinde il genelinde huzur uygulaması yaptı.
Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Türkiye Güven-Huzur Operasyonu 2" kapsamında, dün gece iki aşamalı olarak; Zonguldak İl genelinde uygulama gerçekleştirildi. 177 emniyet personelinin katıldığı uygulamada 14 noktada yol uygulaması, 18 noktada umuma açık yer uygulaması yapıldı. Uygulama sonucunda 3 bin 724 kişi sorgulandı. 604 araç kontrol edilirken 137 işyeri de denetlendi. Trafikçe 11 araç sürücüsüne 7 bin 974 TL cezai işlem uygulandı. Aranan 3 şahıs da yakalandı. Uygulamada 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. 2 ruhsatsız işyeri tespit tespit edilip gerekli işlemler yapıldı. Tüm operasyon KGYS kameraları ve internet üzerinden 3G ile izlenerek yönetildi, sorgular için mobil cihazlar kullanılarak anlık geri dönüş alındı.
(OA-OA-Y)

29.01.2017 10:41:03 TSI
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