YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yüreğir'e sosyal belediyecilik ödülü

Yüreğir'e sosyal belediyecilik ödülü

- Yüreğir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın hazırladığı 2016 yılı 'İnsani Gelişim Endeksi -Sosyal Kapsama' raporunda 150 büyük ilçe belediyesi arasında ikinci oldu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) bağımsız ve habersiz yoklama yöntemi ile hazırladığı 2016 yılı 'İnsani Gelişim Endeksi-Sosyal Kapsama' raporunda 150 büyük ilçe belediyesi arasında ikinci oldu.

Belediye hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve halkın yaşam standartlarını arttırmak için çalışmalar yürüten İnsani Gelişme Vakfı, Türkiye'deki ilçe belediyelerin karnesini hazırlarken, kayda değer kriterleri göz önüne aldı. Akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada; yönetim tarzı, sosyal projeler, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım kategorilerinde değerlendirme yapıldı. Belediyelerin faaliyet raporları üzerinden, reel bilgiler ele alındı.

Akademisyenler belediye hizmetlerini incelerken, görevliler ise belediyeleri o ilçede yaşayan vatandaşlar gibi arayıp taleplerde bulundu ve yardım istedi. Bir yıllık çalışma nihayetinde İstanbul'da düzenlenen toplantı ile rapor önceki gün kamuoyuna duyuruldu. Bu iki önemli kritere göre hazırlanan raporda, Yüreğir Belediyesi 150 belediye arasından İnsani Gelişim Endeksi Sosyal Kapsama kategorisinde ikinci ilçe belediyesi oldu.



"Başarı özveriyle çalışarak kazanılır"

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçede 8 yılda onlarca ödüllü proje gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, İnsani Gelişim Vakfı'nın açıkladığı raporda ikinciliğin bir tesadüf sonucu değil, özverili çalışmanın neticesi kazanıldığını söyledi.

Açıklanan raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çelikcan şunları söyledi:

"Yüreğir'de büyük işler yaptık. Küçük bütçemizle, 500 bine nüfusa, alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel projeler hayata geçirdik. Engellilerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz bugün eğitim yuvası haline gelen kültürevlerimizden, kültür merkezimizden aldıkları eğitimlerle hayatlarına farklı değerler kazandırdı. Evden çıkamayan engelli kardeşlerimiz sevgi ile kurduğumuz o merkezlerimizde sosyal hayata karışıyor mutlu oluyorlar. Her bebek bir umut diyerek 5 yıldır bebeklerimize 'Hoş Geldin ' diyoruz. Aileleri ziyaret ederek yeni anne ve babaları eğitiyoruz. Yaşlılarımız bizim çınarlarımız ki, tecrübeleri ile bizlere yol gösteriyorlar. Şahsım olarak sık sık 'Belediyeniz Yanınızda' ekiplerimizin dışında onları ziyaret edip ellerini öpüyor, isteklerini dinliyorum. Belediyemiz, hem bakanlıktan hem de UNICEF'ten çocuklara yönelik projelerimizle ödül aldı. Çocuk Dostu Şehir ilan edildik. Bir kentin çocukları gülüyorsa, o kentte mutlu insanlar yaşar sözünden hareketle onlar için yüzlerce park yaptık. Yüreğir'de spordan kültüre, uyuşturucu ile mücadeleden yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına, her alanda Yüreğir Belediyesi var. İnşallah olmaya da devam edecek."



Sosyal projelerle öncülük yapıyor

Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında işbaşına gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ilçede 8 yılda büyük sosyal ve kültürel projeler hayata geçirdi. Yüreğir'de 11 kültürevi ile Adana'nın en büyüğü olan Yüreğir Kültür Merkezi bu dönemde eğitim yuvaları halini aldı. Her yıl 86 branşta düzenlenen kurslar sayesinde Yüreğir Belediyesi, ev kadınlarının, çocukların, gençlerin hayatına dokundu, onlara değer kattı.



Sevgiye engel yok

Adana'da bir ilk olan Yüreğir Engelli Koordinasyon Merkezi, engelleri nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları sosyalleştirerek hayata tutunmalarını sağladı. Engellilere özel araçlar tahsis eden Yüreğir Belediyesi, engelli koordinasyon merkezindeki özel eğitimlerle engelli bireylerin hayata katılımlarına destek oluyor. Belediye ayrıca her yıl kariyer planı yapan, istihdam arayışında bulunan engelli bireylere yönelik E-KPSS kursları da açıyor.



Kimsesizlerin kimi oldu

Yüreğir Belediyesi 8 yıldır 'Belediyeniz Yanınızda' projesi ile Yüreğir'de yaşlı, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların tüm kişisel hizmet ve bakımını yapıyor. Saç sakal tıraşından ev temizliğine kadar bir çok hizmet için belediye özel ekiplerle kapı kapı dolaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mahmut Çelikcan ise ilçede özellikle yaşlıları sık sık ziyaret ederek isteklerini dinliyor.



Her bebek bir umut

Yüreğir'de 5'inci yılına giren 'Yüreğir'e Hoş Geldin Bebek' projesi ile bugüne kadar 16 bin bebeğe hoş geldin dendi. Proje için kurulan özel ekip ziyaret ettiği ailelere bebeklerin bir kısım ihtiyaçlarını hediye ediyor. Ancak bu projede bebeklerin ihtiyaçlarının yanı sıra, anne ve babalara bir takım eğitimler içeren kitapçıklar, broşürler ve Başkan'dan mektupta veriliyor. Özellikle dünyada büyük bir sorun olan ani bebek ölümlerine karşı ekipler yeni anne ve babaları eğitiyor, sosyal farkındalık çalışmaları sürdürüyor. Yüreğir Belediyesi her yıl başında ise Başkan Mahmut Çelikcan ile birlikte yeni yılın ilk bebeklerini hastanede karşılayıp ' Yüreğir'e Hoş Geldin Bebek' diyor.



"Çocuk Dostu Şehir" ödülü

Yüreğir Belediyesi 2014 yılında tarım işçilerinin çadırda kalan çocuklarına yönelik bakım, eğitimi kapsayan sosyal projesi ile Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı'nca proje ödülüne layık görüldü. 2016 yılında ise UNICEF tarafından Yüreğir Belediyesi 'Çocuk Dostu Şehir' ödülüne layık görüldü.

(ADN-Y)



29.01.2017 10:43:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER