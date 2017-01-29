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Milletvekili Koçer GAPTARIM ve GAPFOOD Fuarı'nda

- Milletvekili Nejat Koçer:

- "Gaziantep'te tarım ve gıda sektörü kabına sığmıyor, kendisine yeni bir alan arıyor"



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GAZİANTEP (İHA) - GAP TARIM ve GAP FOOD Fuarı'na katılan Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep'te tarım ve gıda sektörünün kabına sığmadığını belirterek, bu sektörlerin kendisine yeni bir alan aradığını söyledi.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen, "8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 13. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı'nı (GAPFOOD) ziyaret etti. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, GSO tarafından, Gaziantep Ticaret Odası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, Gaziantep Ziraat Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu İhracatçılar Birliği desteğiyle Akort Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarındaki stantları dolaşan Milletvekili Koçer, fuara gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Koçer, fuar ziyaretinde, Akort Fuarcılık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Gaziantep Ticaret Borsası, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Hekimler Dayanışma Derneği, Gaziantep Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından, 4.Geleneksel Buzağı Güzellik Yarışmasında dereceye giren buzağı sahiplerine de ödüllerini verdi. Gaziantep fuar tarihinin en güzel günlerinden bir tanesini yaşadıklarını kaydeden Koçer, "Açılan her fuar Gaziantep'in ekonomisine, gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Tarım fuarı benim Gaziantep Sanayi Odası başkanlığı döneminde başlattığımız bir fuardı. O yıllarda bugünleri hayal etmiştik. Şimdi hayal ettiğimiz günleri yaşıyor olmak çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" dedi.

Fuardaki kalabalığı ve ilgiyi görmekten dolayı çok büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Koçer, "Burada stantları ziyaret ettiğimizde yapılan etkinlikler gerçekten çok güzel. Gaziantep Sanayi Odası'nın, Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün ve Akort Fuarcılığın bu fuarlara çok büyük katkısı var. Bu katkılar sayesinde GAPTARIM ve GAPFOOD fuarları Türkiye'nin en büyük fuarlarından birisi haline geldi. İki büyük holde açılan bu fuarlar Gaziantep'in tarımsal sanayisinin öne çıkması açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bu yıl fuarların çok daha farklı bir mesaj verdiğine dikkat çeken Koçer, "Gaziantep'te tarım ve gıda sektörü kabına sığmıyor. Kendisine yeni bir alan arıyor. Bu da yıl içinde yapılan destekler ve projelerle görünüyor. Geçmiş yıllara baktığımız zaman Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu sektörlere verdikleri destekleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şunun altınız özellikle çizmek istiyorum. Fuarları bu noktaya ortak akıl getiriyor. Birçok kurumumuz bu fuara destek veriyor. Hedef daha büyük bir Gaziantep. Hep daha büyük bir tarım ve sanayi fuarı. İnşallah bu manzara önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Gaziantep bugüne kadar çok büyük fuarlara ev sahipliği yaptı. Bundan gurur duyuyorum ve emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Milletvekili Koçer'e, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayılan, GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, Akort Fuarcılık Genel Müdürü G. Hülya Akkaya, Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Akkaya ve Şevket Akkaya da eşlik etti.

(SD-Y)



29.01.2017 10:49:52 TSI

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