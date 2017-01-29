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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Türk Beleni Mesire Alanı Projesi'nde çalışmalar başladı

29 Ocak 2017 Pazar, 10:53
Türk Beleni Mesire Alanı Projesi'nde çalışmalar başladı
Türk Beleni Mesire Alanı Projesi'nde çalışmalar başladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta 350 dönümlük Türk Beleni Mesire Alanı Projesi'nde çalışmalara başladı. Proje, yapay göleti, gençlik merkezi, seyir terası, adrenalin parkı, amfi tiyatrosu, spor ve sergi alanları, yürüyüş parkurları, meydanları, sosyal tesisleri ve yemyeşil doğasıyla insanları kendine çekecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'a Türkiye'nin en güzel kent parklarından birini kazandırıyor. Belediye şirketi ANTEPE A.Ş. tarafından hazırlanan proje ile 350 dönümlük Türkbeleni, Manavgat'ın yeni yaşam alanı olacak. 30 milyon 480 bin liraya ihale edilen projede hafriyat çalışmaları başladı. Manavgat'ın akciğeri konumundaki Türkbeleni'nde tek bir ağaç kesilmeyecek. Doğası aynen korunurken, 2013'teki yangında zarar gören bölgeye de 2 bin 500 ağaç daha dikilecek. Doğa ile eğlencenin iç içe olduğu, meydanları, spor alanları, sosyal tesisleri, kültür-sanat yapıları ile her detayın düşünüldüğü Türkbeleni Projesi, Manavgat'ın çekim merkezi olacak.
"Bin 350 metrekarelik yapay gölet"
Türkbeleni içindeki yapılar, doğanın içinde kaybolacak şekilde ahşap ve traverten mermer malzemelerden yapılacak. Alan ortasındaki vadide üzerinde ahşap köprüler olan bin 350 metrekarelik yapay gölet oluşturulacak. Ormanın içine gençler ve çocuklar için 2 bin metrekarelik alanda adrenalin ve macera parkı yapılacak.
"Gençlik Merkezi'de olacak"
Proje kapsamında içinde konferans salonu, ASMEK merkezi, laboratuvarın yer alacağı bir de Gençlik Merkezi yer alacak. İnşa edilecek 2 bin kişilik amfi tiyatro birçok etkinliğin adresi olurken, alanı hareketlendirecek. Vatandaşlar seyir terası ile Manavgat'ın eşsiz manzarasını izleyebilecek. Burada Manavgat'a bir de açık sergi alanı kazandırılacak. Projede vatandaşların seyir terasına ve restoran meydanına rahat ulaşabilmesi için yatay asansörler de bulunuyor.
"60 metrelik Türk Bayrağı"
Restoran meydanındaki 4 yeme içme ünitesinde, Manavgatlılar bir tarafta deniz manzarası diğer tarafta Manavgat manzarası eşliğinde yemek yiyebilecek. Alanın en yüksek noktasında 60 metrelik bayrak direği yer alacak. Manavgat'ın her noktasından görülebilecek Türk Bayrağı ile Türkbeleni vatandaşları selamlayacak. Proje alanının tümünü engelli bireyler rahatlıkla kullanabilecek.
"STK'lara yer verilecek"
Manavgat'taki sivil toplum kuruluşları, Türkbeleni'nde toplanacak. Manavgat'taki sivil toplum kuruluşlarına mesire alanı ana girişindeki sosyal tesis binasında yer verilecek. STK'lar, alana canlılık getirecek. 7'den 77'ye herkesi ve her kesimi kucaklayan projede ayrıca çeşmeler, çocuk oyun alanları, yürüyüş patikaları, koşu parkurları, doğal gezinti köprüleri, büfeler, spor tesisleri, ibadethane, flora ve fauna tanıtım alanı, 5 adet açık otopark ve 250 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.
(AA-

29.01.2017 10:58:34 TSI
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