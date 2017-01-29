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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Altaç'tan 'Anayasa' değerlendirmesi

29 Ocak 2017 Pazar, 10:59
Altaç'tan 'Anayasa' değerlendirmesi
Altaç'tan 'Anayasa' değerlendirmesi
- ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:
- "15 Temmuz'da destan yazan millet kendi anayasasını hak ediyor"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, referandum için başlatılan "Evet" kampanyasına destek verdiğini belirterek, "15 Temmuz'da destan yazan millet kendi anayasasını hak ediyor" dedi.
Sanat ve spor camiası tarafından başlatılan referandumda "Evet" kampanyasına bir destekte ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç'tan geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altaç, yeni Anayasanın Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Yeni Anayasa ülkemizin tüm sıkıntıları giderecektir. Bu ülkede 15 Temmuz sonrası artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye için atılan her olumlu adımda bir darbeyle karşı karşıya kalındı. Başta uluslararası şer odakları olmak üzere Türkiye'nin gelişmesinin ve kalkınmasının istenmediğini söyledi. Ortadoğu ve dünyanın birçok yerinde ciddi bir kaos yaşanıyor. Türkiye'de bu kaos ortamına çekilmek isteniyor. Kimsenin yapamadığını, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye başardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vizyonu, azmi, iradesi sayesinde Türkiye artık hayatın her alanında dünyada söz sahibi olma gücüne erişiyor. Biz diyoruz ki, Cumhurbaşkanımızla birlikte, yeni bir Türkiye'yi, yeni bir anayasa ile buluşturmuş olacağız. Yeni anayasa için üzerimize düşen sorumluluğu hep birlikte yerine getireceğiz. Yürekten inanıyorum ki başkanlık üzerine kurulu yeni bir Anayasaya bu millet 'evet' diyecek ve 100 yıl önce bu milletle mücadele edenlerin aksine millet kendi Anayasasını ilk kez yazacak. Tam bağımsız güçlü Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için 2023 için, 2071 için, ben 'evet' diyorum. Diyarbakırlıları da 'evet' demeye çağırıyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

29.01.2017 11:04:45 TSI
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