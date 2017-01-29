29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de 59 köy ve 198 mezra yolu kapandı

29 Ocak 2017 Pazar, 11:00
Hakkari'de 59 köy ve 198 mezra yolu kapandı
Hakkari'de 59 köy ve 198 mezra yolu kapandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de kapanan 59 köy ve 198 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Hakkari'de üç gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yüzlerce köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 59 köy ve 189 mezra yolunda ise çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.
Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, yüksek kesimlerde kapalı bulunan 59 köy ve 198 mezra yolundaki karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bir taraftan kar diğer taraftan ise inen çığlarla mücadele ettiklerini ifade ettiler. Yetkililer, kapanan köy ve mezra yollarının en kısa sürede açılması için 55 iş makinesi ve 72 personelle çalışmaların devam ettiğini söylediler.
(FT-MSA-Y)

29.01.2017 11:05:53 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Hakkari Valiliğine ödül
YEREL

HAKKARİ VALİLİĞİNE ÖDÜL
Derecik'de karla mücadele çalışması
YEREL

DERECİK'DE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
2 bin 800 rakımda karla mücadele
YEREL

2 BİN 800 RAKIMDA KARLA MÜCADELE
Hakkari AİHL öğrencileri İstanbul'da
YEREL

HAKKARİ AİHL ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL'DA
Yüksekova'da hasta kurtarma operasyonu
YEREL

YÜKSEKOVA'DA HASTA KURTARMA OPERASYONU
Hakkari-Van karayoluna 4 noktada çığ düştü
YEREL

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNA 4 NOKTADA ÇIĞ DÜŞTÜ
Hakkari'de 103 köy, 247 mezra yolu ulaşıma kapandı
YEREL

HAKKARİ'DE 103 KÖY, 247 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI