YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmit'te geri dönüşüm çalışmaları sürüyor

İzmit'te geri dönüşüm çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, kullanılmış araç lastikleri toplayarak bunların geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında geçen bir ay içinde 30 tona yakın kullanılmış araç lastiği toplandı.

Yetkililer, kullanılmış araç lastiklerinin boş alanlara atılmamasını isteyerek, "Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği gereğince şehrimizde lastik işiyle uğraşan 50 den fazla işyeriyle anlaşma yaptık. Anlaşma sayesinde araç lastiklerinin çevreye atılmasının da önüne geçilmiş oldu. Anlaşma yaptığımız işyerleri, ellerindeki kullanılmış lastikleri yönetmelik gereği lisanslı firmaya teslim ediyor. Böylelikle de çevre kirliliğinin önüne geçerken bu lastiklerin geri dönüşümü sağlanarak ekonomiye ciddi katkılar sağlamış oluyoruz" diye konuştular.

(İG-İÇ)



29.01.2017 11:13:57 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER