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İzmit'te 1 milyon 984 bin TL'lik gençlik merkezi projesi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa mahallesine 1 milyon 984 bin TL maliyetinde gençlik merkezi inşa ediyor.

İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa mahallesine gençlik merkezi yapılıyor. Yalınkaya sokakta bin 745 metrekarelik alanda 3,5 kattan oluşacak gençlik merkezinin inşaatına başlandığı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon 984 bin liraya ihale edilen gençlik merkezinin taban alanının 400 metrekare olduğunu söyleyen yetkililer, "Merkezde kütüphane, kafeterya, salon sporları alanı, soyunma odaları, duşlar, 150 kişilik konferans salonu, derslikler ve açık teras bulunacak" dedi.

(İG-İÇ)



29.01.2017 11:15:12 TSI

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