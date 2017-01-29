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Çocukların yarıyıl tatili tiyatroyla renklendi



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ormandaki Afacanlar" isimli çocuk tiyatrosuna sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar akın etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen "Ormandaki Afacanlar" isimli çocuk tiyatrosuna sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar akın etti. Ormandaki sevimli kahramanların çevreye olan duyarlılığı ve çevreye atılan atıkların geri dönüşümle kazandırılabileceğini konu edinen çocuk tiyatrosu, yarıyıl tatilinde çocuklar için eğlenceli bir aktivite oldu.

(İG-İÇ)



29.01.2017 11:15:37 TSI

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