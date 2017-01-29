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3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali



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Haber : Ahmet Akbuğa

Kamera : Ahmet Akbuğa

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "3. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali" için kente gelen 19 ülkeden dağcılar şelalelere tırmanış yaptı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival için Uzundere ilçesine gelen yerli ve yabancı 300 dağcı, sabahın erken saatlerinde gruplara ayrıldı. Dağcıların bir kısmı Abinis, diğerleri ise Çevizli mahallesindeki şelalelere, otobüsler ve ulaşımın sınırlı olduğu kısımlarda 15'er dakikalık patika yürüyüşünün ardından gitti.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa, Portekiz, İtalya, İspanya, İsviçre, Kırgızistan, Gürcistan ve İran'ın da aralarında bulunduğu 19 ülkeden dünyaca ünlü dağcılar, milli dağcılar Tunç Fındık ile Doğan Palut gözetiminde buzdan şelalelere tırmanışlar gerçekleştirdi.

Tırmanışın yapıldığı bölgede jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken UMKE ve AFAD ekipleri de hazır bekledi.

Emrah Özbay Uluslararası Buz Tırmanış Festivali 31 Ocak 2017 tarihinde sona erecek.

(AA-AA)



29.01.2017 11:17:06 TSI

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