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Çocuk Senfoni Orkestrası Bergama'da gönülleri fethetti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası Bergama Belediyesi'nin daveti üzerine, bir konser verdi.

Bergama Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de katıldı. Konser öncesinde koordinatör Kaan Kıran ve orkestra şefi Ramazan Albayrak, koro geçmişi ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. Yaklaşık 90 kişiden oluşan bir orkestranın verdiği konser büyük ilgi gördü. Konser sonunda konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Ben

izlerken çok beğenerek, coşkuyla izledim ama çok da duygulandım. Gençlere çok teşekkür ediyorum. Ülkenin bu sıkıntılı günlerinde, hayatın nasıl değiştirileceğini bize gösterdiler. Bizim umudumuzu yeşerttiler. Gençlerimizi ne kadar edebiyatla sanatla büyütebilirsek, barış içinde sevgiyle saygıyla yaşayacağız. Galiba Bergama Kültür Merkezi'nin en güzel en anlamlı etkinliklerinden biriydi. Burada olanlar gerçekten çok şanslı. Eskişehir'den gelen çocuklarımızın anne babaları akrabaları var, onlara hoş geldiniz diyorum. Yakın zamanda belki orada Bergamalı kardeşleriyle etkinlikler yaparız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, "Öncelikle sevgili başkanımıza böyle bir kültür merkezini Bergama'ya kavuşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu 12. konserimiz. Bunun 4-5 tanesi Eskişehir dışında oldu. Şimdi yavaş yavaş Avrupa'ya hazırlanıyoruz. Yaklaşık 450 çocuğumuz var. Fakat 200 çocuğumuz sırada beklediği için yeni bir orkestra kurmak için girişimde bulunduk. Her ilde kömür, kıyafet bağışı, gıda bağışı yapılır. Eskişehir'de ne yapılıyor biliyor musunuz? Enstrüman bağışı yapılıyor. 'Bir enstrüman bir çocuk' sloganı ile başladık. Gerçekten büyük bir aile olduk. Şimdi ise 400 çocuğumuzu daha koroya alacağız. Bize destek veren Sarar

firmasına çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi belediye başkanlarının ve halkın olduğu yerde biz hep varız. Çünkü biz o halk sayesinde buralara geldik, halktan büyüğü, halktan güçlüsü yok. Sizleri tanımaktan çok mutlu oldum. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Başkan Ataç'a üzerinde Bergama antik kenti Pergamon'un resminin olduğu bir hediye verdi. Mehmet Gönenç, "Ben bu hediyeyi sizin için başkanımıza veriyorum. Döndüğünüzde çalıştığınız binanızın bir duvarına asmanızı isterim" diye konuştu.

(MSY-KÇ)



29.01.2017 11:22:37 TSI

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