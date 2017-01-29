YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çalık'tan Akçadağ eski ilçe Başkanına geçmiş olsun ziyareti

Çalık'tan Akçadağ eski ilçe Başkanına geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı Vahap Yücekaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte kanser tedavisi gören AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı Vahap Yücekaya'yı Malatya merkezdeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı Vahap Yücekaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti.

(HE-SD-Y)



29.01.2017 11:23:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER