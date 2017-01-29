Çalık'tan Akçadağ eski ilçe Başkanına geçmiş olsun ziyareti
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Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı Vahap Yücekaya'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık beraberinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte kanser tedavisi gören AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı Vahap Yücekaya'yı Malatya merkezdeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti Akçadağ eski İlçe Başkanı Vahap Yücekaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti.
(HE-SD-Y)
29.01.2017 11:23:21 TSI
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