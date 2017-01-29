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Muratpaşa Belediyesi'ne EMİTT'de ödül

29 Ocak 2017 Pazar, 11:19
Muratpaşa Belediyesi'ne EMİTT'de ödül
Muratpaşa Belediyesi'ne EMİTT'de ödül

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Yivli Minare'yi, Kaleiçi konağını ve Üçkapılar'ı kapsayan Kaleiçi tanıtımıyla dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı EMİTT'te 'En iyi Stand Dekoru' ödülünü aldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çarşamba günü başlayan İstanbul programından Muratpaşa Belediyesi 2 ödülle döndü.
İlk ödül İnsani Gelişim Vakfı'nın 30 büyükşehir belediyesine bağlı en büyük 150 ilçe belediyesi arasında yaptığı değerlendirme sonucunda geldi. Belediyelerin sosyal karnesinin açıklandığı İnsani Gelim Zirvesi'nde Muratpaşa Belediyesi, aile, çocuk, genç, hasta ve yaşlı ve kadına kısaca toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesinin ölçümlendiği 'sosyal kapsama' endeksinde Türkiye 3'üncüsü oldu. Muratpaşa Belediyesi, genel endekste ise Türkiye 4'üncülüğüne ulaşarak Antalya'dan 5 büyük ilçe belediyesinin değerlendirildiği kategoride en yüksek dereceyi elde etti.
"Kaleiçi'yle EMİTT'te"
Zirveden bir gün sonra yine İstanbul'da Dünyanın en büyük 5'inci turizm fuarı olarak gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) 21'inci kez ziyaretçilerini ağırladı. Muratpaşa Belediyesi, 70 metrekarelik standıyla tarihi konağı, Üçkapılar ve UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne giren Yivli Minare Camii'nin figüratif çalışmalarıyla fuara Kaleiçi'ni taşıdı.
Fuarın açılışında Başkan Uysal da yer alırken Kaleiçi'nin geçmiş yıllarda da sürdürdükleri tanıtımının bu yıl daha renkli hale getirdiklerini söyledi. Başkan Uysal, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Yivli Minare'yi ve tarihi Kaleiçi konağını da kapsama aldıklarını açıkladı.
"En iyi dekor ödülü"
Muratpaşa Belediyesi'nin bu farklılaşan çalışması EMİTT'te ödül getirdi. Muratpaşa turizm merkezleri dalında 'En iyi Stand Dekoru' ödülünün sahibi oldu. Ödülü Halkla İlişkiler Müdürü Oya Uysal, EMİTT Direktörü Hacer Aydın'dan aldı. Muratpaşa ekibinin fuarda ödül sevincine CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ortak oldu. Genel Başkan Yardımcısı Torun, fuar ekibi nezdinde Başkan Uysal'ı kutladı.
(AA-

29.01.2017 11:24:18 TSI
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